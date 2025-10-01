福岡市で29日、女性が死亡するひき逃げ事件が発生しトラック運転手の男が逮捕されました。DNA鑑定などの結果、亡くなったのは鹿児島市の歯科技工士(50代)だったことがわかりました。29日、午前6時前、福岡市博多区吉塚本町の交差点付近で、倒れている女性が発見されその場で死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査していましたが、佐賀県伊万里市のトラック運転手川崎勝容疑者(47)をひき逃げなどの疑いで逮捕し