山形市できょう、水産物を中心とした食品を集めた展示会が開かれました。今年は、日本海側のマグロが注目のようです。 【写真を見る】今年の注目は日本海側のマグロ！ 東北や県内中心に全国の水産物など集めた展示会様々な食のアイデアの出会いの場に！（山形市） 東北産の新鮮な水産物に庄内浜で獲れた魚の加工品。 山形市できょう行われたのは、東北や県内を中心に、全国の水産物などをあつめた総合展示会です。 会場に