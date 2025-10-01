医療機関「にしたんクリニック」の運営を支援する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が1日にTikTokを更新、がん治療におけるCAR―T細胞療法の研究を推進する名古屋大学大学院医学系研究科の高橋義行教授（小児科学）と対談した。 西村氏はこのほど、公益のために私財を寄付した人に授与される紺綬褒章を受受けた。名古屋大学付属病院のほか、東大など全国多くの大学病院への寄付を毎年億単位で重ねており、そ