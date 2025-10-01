今年6月から地震が相次いでいるトカラ列島を応援しようと、鹿児島市で「トカラフェア」が始まりました。トカラ列島の食材をふんだんに使った定食を楽しむことができます。鹿児島市の山形屋で始まった「トカラフェア」。トカラ列島近海では、今年6月から地震が相次ぎ、十島村の悪石島では、最も大きな震度6弱の揺れを観測しました。地震で打撃を受けた島の生産者を応援しようと、山形屋食堂で提供されるのが「トカラ定食」！