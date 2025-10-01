大雨の影響で交通にも影響が出ています。ＪＲ室蘭線・苫小牧市の糸井と東室蘭の間は終日運転見合わせが決まり、一部の特急列車や快速エアポートに運休や遅れが発生しています。室蘭線の糸井ー東室蘭間は大雨の影響で終日運転見合わせが決まりました。この影響で特急２８本、快速エアポート１５本を含む合わせて８２本の列車がこれまでに運休しています。札幌発の函館行き特急北斗６号で最大２９３分の遅れも発生