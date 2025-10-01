中国の海洋調査船について、排他的経済水域内の許可のない活動が9月から相次いで確認されています。10月1日も奄美大島の西でパイプのようなものを海中に伸ばしているのが確認されていて、船は1日午後5時現在も排他的経済水域内にいるということです。第10管区海上保安本部によりますと1日午前7時前、奄美大島の西、約396キロの海域で中国の海洋調査船「向陽紅22」が船の側面からパイプのようなものを海中に伸ばしているのを巡