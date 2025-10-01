「巨人−中日」（１日、東京ドーム）２０２３年度ドラフト１位の草加勝投手がプロ初登板初先発し、初回に打者一巡の猛攻を受け、５点を失うホロ苦いデビュー戦となった。初回先頭の丸に二塁打。キャベッジは右飛に仕留めたが、泉口に四球。岡本を投ゴロに仕留めた後、リチャードには死球で満塁。ここから中山、浦田、山瀬に３連続適時打を浴びると、投手の山崎にも中前打を許すなど流れを食い止められず。最後は岡林を一ゴロ