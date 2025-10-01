「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が初回、バックスクリーンへの２ランを放ち、６年ぶりの２０号到達となった。筒香は森唯の引退試合となった９月３０日のヤクルト戦でも代打本塁打を放っており、今季最終戦で２０号の大台に乗せ、これで日米通算２５０本塁打とした。筒香は１６年に４４本塁打を放って本塁打王に輝いていたが、日本球界復帰初年の昨年は７本塁打と低迷。だが、今年は