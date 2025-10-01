宝塚歌劇団は１日、雪組の次期トップ娘役に音彩唯（ねいろ・ゆい）が決定したと発表した。２６年２月２３日付で就任。同年４月１３日に初日を迎える『波うららかに、めおと日和』（梅田芸術劇場メインホール）で、トップスター・朝美絢との新コンビがお披露目される。音彩は兵庫県出身。新人公演主演８人、ヒロイン７人を輩出（１日現在）している１０５期生の首席として、１９年に入団した。同年４月『オーシャンズ１１』で初