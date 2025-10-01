日本人の利用も多いフィリピン・セブ島近くの空港が9月30日夜、大きな混乱に。建物の外に逃げ出そうとする人々。無人となった空港のチェックインカウンターには、スーツケースが置き去りにされたままです。混乱の原因は、セブ島の近海でマグニチュード6.9の地震が発生したためです。地震当時国際空港にいた人：建物が激しく揺れまして、悲鳴を上げてたくさんの人たちが一斉に出口目指して歩いていて、カオスな光景でした。ダイビン