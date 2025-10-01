◇パ・リーグオリックス―西武（2025年10月1日京セラD）オリックス・エスピノーザが緊急降板を強いられた。先発した助っ人右腕は、2回先頭のセデーニョに対し、2球目を投じた直後に自らベンチへ合図を送った。投手コーチとトレーナーに付き添われながら、ベンチへ引き上げた。ほどなくして、岸田監督が権田への交代を告げた。球団は「左脇腹に違和感を感じたため」と発表。CSファーストステージが控えるだけに、状態が