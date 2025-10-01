東電福島第1原発3号機の原子炉格納容器を模擬した設備内を飛ぶ超小型ドローン＝1日午後、千葉県柏市東京電力は1日、福島第1原発3号機で計画する原子炉格納容器内の調査で使用する超小型ドローンを千葉県柏市の協力企業施設で公開した。操縦訓練を経て11月にも調査を始める。2037年度以降の着手を目指している溶融核燃料（デブリ）の本格的な取り出しに向けた情報を収集する。ドローンは今回の調査用に開発し縦13センチ、横12セ