警視庁本部で開かれた「公安捜査監督指導室」の発足式で訓辞する若田英公安部長＝1日午後機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）の冤罪事件を巡り、警視庁は1日、再発防止策の一環として公安部に「公安捜査監督指導室」を新設した。重要事件の捜査が適正に行われているかをチェックする。若田英公安部長は発足式で「必要に応じて立ち止まり、捜査方針を大きく見直すこともできる組織運営を確立しなければならない」と訓示した。