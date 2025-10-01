「デイリースポーツ杯」（１日、江戸川）佐藤大介（４９）＝愛知・７７期・Ａ１＝がきっちり優勝戦に駒を進めてきた。予選ラストの４日目は３、１着でまとめて、トータルで７走オール３連対。「Ｓ付近の足が良くなった。合った状態なら行き足、回り足がいいし、エンジンは数字がないけどいいと思う。４日目は合ってなくてターン後が微妙だったが、３日目のいい状態にできるようペラに焼きを入れる」と、相棒の１５号機を評価