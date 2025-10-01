1日は北日本を中心に大雨となり、冠水などの被害が相次ぎました。宮城・仙台市宮城野区では、1時間に100mmの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。道路はタイヤが見えなくなるほど冠水し、立ち往生する車が相次いでいました。立ち往生した人は「（道路を）曲がったとき、バッと行ってしまって。バッテリーがいってしまって動かない状態になった。（車内に水が）入っていた。椅子のちょっと下ぐらいまで