日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１日、都内で技術委員会を開催し、終了後に影山雅永・技術委員長が会見した。来年９〜１０月に名古屋で行われる第２０回アジア大会について、サッカー男子代表は２８年ロス五輪を見据えた世代で臨む意向を持っているという。影山委員長は「これまで次の五輪をにらんだ先駆的な活動をしてきた。基本的に（前回までと）変わりないところでいけるのではと思うが、最後の詰めをやっている」と説明した。