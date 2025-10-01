◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（１日・東京ドーム）巨人の山瀬慎之助捕手がタイムリーを放ち、プロ６年目で初打点を挙げた。「８番・捕手」で今季初出場している。３点リードの初回２死二、三塁で迎えた第１打席だった。中日先発・草加の２球目１１８キロスライダーを左前へ２点適時打。山瀬は一塁ベース上でガッツポーズを見せ、記念球はベンチが回収した。今季は１２球団屈指の捕手陣の壁に阻まれて１軍での出番に恵