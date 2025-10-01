世界ボクシング協会（ＷＢＡ）は９月３０日（日本時間１０月１日）、最新の世界ランキングを発表。元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が、バンタム級９位にランクインした。前回の発表ではスーパーフライ級９位だった。バンタム級で、日本人男子初の５階級制覇を目指す。井岡は今年５月、東京・大田区総合体育館でＷＢＡ世界スーパーフライ級王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）と再戦。１０回にダウ