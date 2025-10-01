◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）世界初挑戦に臨むＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が、同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との同級王座決定戦へ向けて招聘（しょうへい）したスパーリングパートナー４選手が１日、来日した。同日、帝拳ジムが発表した。パートナーは、