鹿児島空港から1日朝、沖永良部島に向かっていた日本エアコミューター機で、発電機の不具合を示すメッセージが点灯したため、鹿児島空港に引き返しました。 JAC=日本エアコミューターによりますと、引き返したのは鹿児島発、沖永良部行きのATR42-600型機、3801便です。 離陸からおよそ30分後、機体右のエンジンに搭載された発電機の不具合を示すメッセージが点灯したため、鹿児島空港に引き