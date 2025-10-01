来年春のセンバツ大会につながる、秋の高校野球東北大会の組み合わせ抽選会が1日、岩手県で開かれ、山形県勢の初戦の相手が決まりました。初戦はいずれも大会初日の10月9日で、県第1代表の日大山形は福島第3代表の学法石川と対戦します。 県第2代表の東海大山形は、秋田第2代表の金足農業と対戦します。県第3代表の鶴岡東は、宮城第3代表の名取北との対戦が決まりました。大会は、岩手県を会場に10月9日から始まり、15日に決