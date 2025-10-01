鈴木誠也 PHOTO:Getty Images ＜2025年9月30日（日本時間10月1日）シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞ カブスとパドレスのワイルドカードシリーズが9月30日（日本時間10月1日）、シカゴのリグレーフィールドで開幕した。 鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で出場し、3打数・1安打・1本塁打・1打点・1三振。ポストシーズンの打率は.333。試合は3