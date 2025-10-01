10月1日から食料品や飲料品など3000を超える品目が値上げとなりました。どのような影響が出ているのか、高知県内のスーパーで今後の見通しや消費者の声を聞きました。南国市駅前町のスーパー「ナンコクスーパー パステ店」です。■ナンコクスーパー氏原正勝さん「こちら、インスタントのコーナーになっています。約80円から約150円ほどインスタントコーヒ}