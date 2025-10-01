東京時間18:02現在 香港ハンセン指数 26855.56（休場） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 25982.91（+162.37+0.63%） 韓国総合株価指数 3455.83（+31.23+0.91%） 豪ＡＳＸ２００指数 8845.66（-3.12-0.04%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80848.56（+580.94+0.72%） １日のアジア株は総じて上昇。前日の米株高を受けて、おおむね堅調な動きとなった。台湾株は続伸。前日の