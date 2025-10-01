ユーロ圏１０年債利回り格差拡大水準が継続仏８３ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%） ドイツ2.731 フランス3.561（+83） イタリア3.554（+82） スペイン3.278（+55） オランダ2.89（+16） ギリシャ3.407（+68） ポルトガル3.139（+41） ベルギー3.285（+55） オーストリア3.031（+30） アイルランド2.978（+