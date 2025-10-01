AKB48の公式ブログが1日に更新され、体調不良で8月から活動休止していた成田香姫奈(21)が、今月22日より活動を再開することを発表した。成田は「10月22日より活動を再開させていただくことになりました。このたびはたくさんの方にご心配とご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。これからまたAKB48の一員として、精一杯活動に取り組んでいきますので、応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします」とコメ