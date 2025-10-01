女優の藤山直美（66）が1日、大阪市内で主演舞台「松竹上方喜劇まつり」（11月1〜24日）の取材会を共演の林与一（83）、三林京子（74）と行った。喜劇の名作「一姫二太郎三かぼちゃ」「お祭り提灯」を上演。「一姫…」では兄弟中にバカにされながらも素直で親思いの子を、「お祭り…」では最後に“おいしいトコ”を持って行く丁稚役を、いずれも父の藤山寛美が得意とした役を女性に変えて演じる。「お祭り…」は町内会がなく