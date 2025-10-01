SNSを通じて投資を装い大分県内の女性から現金940万円をだまし取った疑いなどで警察は受け子とみられる台湾出身の少年や女を逮捕しました。 逮捕されたのは、いずれも台湾出身で18歳の少年とチョワン・ティンティン容疑者51歳です。 警察によりますと少年は仲間と共謀して県内に住む60代の女性にSNSで「投資に参加すれば利益が出る」などとメッセージを送りました。 そして9月3日、大分駅近くの路上で女性から投資費用と