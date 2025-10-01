◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(1日、横浜スタジアム)DeNAの筒香嘉智選手が初回にセンターバックスクリーンへ今季20号2ランを放ちました。初回、佐野恵太選手のタイムリーで1点を先制したDeNA。続く4番・筒香選手は、相手先発の小川泰弘投手に2球で2ストライクに追い込まれながらも、フルカウントまで粘り7球目のフォークをバックスクリーンへとはじき返しました。これで今季20号。しかもこの一発で日米250号本塁打を達成。SN