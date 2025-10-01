北海道や東北では、局地的に猛烈な雨が降り、観測史上1位の大雨となった所もあります。引き続き、土砂災害などに警戒が必要です。上空の強い寒気や、湿った空気の影響で、北日本では大気の状態が非常に不安定となっていて、局地的に猛烈な雨が降りました。北海道の白老町森野では1日朝、1時間に123.5ミリ、3時間で274ミリと、いずれも観測史上1位の大雨となりました。また、宮城県内でも道路の冠水や床上浸水などの被害が発生して