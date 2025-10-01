◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(1日、東京ドーム)巨人は初回、打者一巡の猛攻で5点を先制しました。今季最終戦、中日の先発マウンドにはプロ初登板初先発の草加勝投手があがります。巨人は先頭の丸佳浩選手がライトへの2ベースで口火を切ると、2つの四死球で2アウト満塁のチャンスを作りました。ここで中山礼都選手がライトへの先制タイムリーを放ち、2点を先制。さらに浦田俊輔選手、山瀬慎之助選手も連続タイムリーを打ち、初回