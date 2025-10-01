10月1日、Bリーグ所属クラブが2025－26シーズンの選手契約情報を更新した。 B2の信州ブレイブウォリアーズは昨シーズン東京ユナイテッドバスケットボールクラブでプレーした206センチのパワーフォワードのアンジェロ・チョルを獲得。24日に契約解除が発表されていたジェイシー・ヒルズマンの穴を埋める形となった。 また、横浜ビー・コルセア}