今年4月山辺町の公園内を車で走り回り芝の地面を荒らしたとして、天童市に住む22歳の会社員の男が逮捕されました。現場の公園はおよそ5か月がたった今もその痕跡が残されていました。 【画像】事件直後の公園ときょうの公園送検される男 器物損壊の疑いで逮捕されたのは、天童市山口の会社員の男（22）です。 男は、今年4月13日から23日までの間に、山辺町の大寺ふれあい公園の芝を荒らし、およそ200万円の損害を与えた疑いが