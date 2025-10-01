ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー8年目のザック・リテル投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。 ■リテルとはメジャー初対決 相手先発は、29歳の右腕リテル。2018年にツインズでメジャー昇格を果たすと、21年からジャイアンツ、23年にはレッ