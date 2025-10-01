YOASOBIが、結成6周年を迎える本日2025年10月1日(水)にライブ映像作品集『THE FILM 3』を発売。また楽曲「モノトーン」配信リリース1周年を記念して、本作に収録されているの『YOASOBI LIVE AT OVO ARENA WEMBLEY』のライブ映像を20:00にYouTube公開することも決定した。『THE FILM 3』に収録される2枚組Blu-rayには、2024年11月に開催されたYOASOBI結成5周年記念の初ドーム公演『YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実