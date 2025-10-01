MAN WITH A MISSIONが新曲「Against the Kings and Gods」のミュージックビデオを公開した。「Against the Kings and Gods」は、、8月29日（焼肉の日）に初のサプライズリリースとして発表された楽曲。作詞・作曲はJean-Ken Johnnyが担当し、全編英語詞で歌われたダークで荘厳なナンバーだ。ミュージックビデオを手掛けたのは、MAN WITH A MISSIONの「Merry-Go-Round」を手掛けた映像作家の遠藤研介氏。これまでにHYDE「BELIEVING