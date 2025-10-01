宮本浩次が、ソロ活動5周年を経て新プロジェクト＜俺と、友だち＞を始動させた。プロジェクトの皮切りとして、10月8日(水)下北沢SHELTERでのライブが決定。公演には宮本浩次、キタダ マキ、冨永義之が出演する。チケットは宮本浩次オフィシャルFC会員対象の抽選受付が本日よりスタート。＜俺と、友だち＞2025年10月8日(水)下北沢SHELTER宮本浩次、キタダ マキ、冨永義之開場 19:15 / 開演 20:00お問い合わせ：ディスクガレージ htt