SKY-HI¤ÈSTARGLOW¤¬¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢STARGLOW¤¬ÃÂÀ¸¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖAt The Last¡×¡£Ì´¤¬åºÎï»ö¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎåºÎï»ö¤ò¤¢¤¨¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¿®¤¸¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÌ´¤ò¸«¤ë°ÎÂç¤µ¤ä³ð¤¨Â³¤±¤ë¤½¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Î¤»¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥é¥Ã¥×¤È¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë