9月30日、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、「格闘家の先輩後輩夫婦のリアルな夫婦生活を徹底解剖SP」が放送された。結婚19年めの魔裟斗・矢沢心夫婦と、新婚の武尊・川口葵夫婦がゲストに登場。トークを繰り広げたが、そのなかで魔裟斗の発言が物議を醸している。「魔裟斗さん夫婦は、2007年に結婚を発表。2012年に長女、2014年に次女、さらに2019年に長男が誕生。3人の子供がいますが、いまでもラブラブな