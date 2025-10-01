TRIXのニューアルバム『CHANCE』の収録内容とジャケット写真が公開となった。約1年3か月ぶりとなるニューアルバム『CHANCE』には、すべて書き下ろしによる全9曲が収録。公開されたジャケット写真は、1曲目に収録される「ARISTOTELES」にちなんで古代ギリシャの哲学者、アリストテレスの胸像がモチーフになっている。そして今作には前作『BUILD-UP』に引き続き、ゲストプレイヤーとして小野塚晃（キーボード）が参加することも明ら