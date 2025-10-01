タレントの駒澤清華（28）が、10月1日までに自身のXを更新し、大阪・関西万博を訪れたことを報告した。【写真】「お互い名前も知らない」…万博に“一人で行った”結果、素敵な思い出「今日万博一人で行ったんだけど、カナダ館並んでて後ろの女の子も一人だったから話しかけたら兵庫の子でとってもノリ良くて一緒にカナダ回ることに」と明かし、「お互い名前も知らないのに最後『良かったら一緒に写真撮りましょ』って言ってく