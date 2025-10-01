《今となっては優しくも厳しくも全てが入っているコンサートだったと思います》9月29日、歌手の華原朋美が、Instagramでデビュー30周年を記念したライブの写真を投稿した。ライブを完走した心境をつづったが、本人の“激やせ姿”が注目されている。1995年に歌手デビューした華原は、2025年でデビュー30周年を迎えた。長年、応援してきたファンに向けて、壮大なイベントを開催した。「2024年11月から2025年6月まで、全国19都市