平石洋介×上重聡多くのプロ野球選手を輩出している名門・PL学園野球部について、平石洋介さん（東北楽天ゴールデンイーグルス）と上重聡さん（フリーアナウンサー）の同級生OBコンビ（1998年卒）が在学当時の思い出を振り返る本企画。全２回の後編は、名将・中村順司監督の指導から、「今考えても、あれが何だったのかわからない」という謎のルーティーンまで――。前編を読む＞＞＞【PL学園・同級生トーク】平石洋介と上重聡、お