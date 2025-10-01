平石洋介×上重聡1998年夏の甲子園で、怪物・松坂大輔を擁する横浜と延長17回の死闘を繰り広げた名門・PL学園。当時のチームで主将を務めた平石洋介さん（元東北楽天ゴールデンイーグルス）とエースの上重聡さん（フリーアナウンサー）が、PL学園の思い出を語る本企画。全２回の前編は、小学生時代にまでさかのぼるおふたりの出会いから、PL学園入学当初までを振り返ってもらった。 【最強だった八尾フレンド時代】――まず、