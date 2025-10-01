元NMB48のメンバーで女優、YouTuberの太田夢莉（25）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。所属していたえりオフィスからの退所を報告した。「いつも応援してくださる皆様へ」と記し、「この度、所属事務所の有限会社えりオフィスを退所いたしました」と明かした。「これまで以上に様々なことに挑戦し、より一層精進してまいりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします」とつづった。2012年2月、NMB48の3期研究生