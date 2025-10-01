1日午後、大阪・東大阪市の飲食店で女性が死亡しているのが見つかりました。男が「女性を刺した」と警察に出頭していて、警察が殺人事件として捜査しています。捜査関係者によりますと、1日午後2時ごろ、東大阪市のバーで女性を刺したと男が出頭したことから、警察が店にかけつけたところ、店内で女性が倒れているのが見つかりました。女性は30代とみられ、その場で死亡が確認されました。現場から凶器は見つかっておらず、警察が