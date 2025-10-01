車5台がからむ事故で2人が心肺停止です。1日午前10時半過ぎ、岩手・宮古市の県道の交差点付近で、乗用車と軽乗用車合わせて5台がからむ事故がありました。消防などによりますと、この事故で5人が病院に運ばれ、このうち高齢の夫婦とみられる2人が心肺停止の状態だということです。警察によりますと、それぞれの車の進行方向は捜査中ですが、玉突きの事故だったとみられ、歩行者がはねられた可能性もあるということです。近所の人は