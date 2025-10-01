中国では、建国記念日にあたる「国慶節」の大型連休が始まりました。連休期間中、延べ23億人以上が移動するといいますが、今年も珍しい光景がみられました。記者「大型連休が始まりました。上海の高速鉄道の駅は、多くの人で賑わっています」きょう始まった「国慶節」に伴う大型連休。「パーティーに行ったり、美味しいものを食べたり、いろんな所に行きます」「お兄ちゃんと一緒に遊びたい！」政府は8日までの連休期間中に移動す