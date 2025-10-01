全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、山形・上山市のワイナリー『タケダワイナリー』です。東北の涼しい気候と澄んだ空気が育んだ銘醸ワイン山形県上山（かみのやま）市はブドウの里。この地で1920年に開園した『タケダワイナリー』は、いち早くヨーロッパ品種に取り組むなど、日本ワインの歴史に名を残す名門だ。「ドメイヌ・タケダブラッククイーン古木」4950円、「タケダワ