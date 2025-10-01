床が見えないほど人であふれかえる中国・上海の駅。延べ23億人以上が大移動するという国慶節の大型連休が1日から始まりました。あまりの人の多さに早くも疲れてしまったのか、駅にはぐったりする人の姿やマスクをアイマスクにして寝る女性がいました。上海の街の中には、人だかりができる場所が。高級ブランド「ルイ・ヴィトン」の巨大なクルーズ船型の店舗です。上海に現れた映えスポットに写真を撮りに来る人が絶えませんでした